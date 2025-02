per Mail teilen

Im bayerischen Illertissen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg kam es am späten Freitagabend zu einem Autounfall. Der 18-jähriger Fahrer und drei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall im bayerischen Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sind vier junge Männer schwer verletzt worden. Am Steuer saß laut Polizei ein 18 Jahre alter Fahranfänger.

Drei weitere Insassen verletzt

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am späten Freitagabend zwischen Illertissen und dem Teilort Betlinshausen. Das Auto, in dem sich die Jugendlichen befanden, sei ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag.

Die drei Mitfahrer waren 17 Jahre alt. Einer von ihnen war nach Angaben eines Notarztes zunächst in einem lebensbedrohlichen Zustand. Am Samstagvormittag hieß es, sein Zustand habe sich stabilisiert.

Dennoch: Alle vier haben sich schwere Verletzungen zugezogen und befinden sich in Krankenhäusern. Zur Unfallursache hat sich die Polizei bislang nicht geäußert. Die betroffene Straße war zur Unfallaufnahme stundenlang voll gesperrt.