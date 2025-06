per Mail teilen

Bei einem Unfall am Samstag in der Nähe von Illerkirchberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen und mit einer Radfahrerin zusammengeprallt.

Im Alb-Donau-Kreis sind bei einem Unfall am Samstagabend zwei Menschen gestorben. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein 22-jähriger Autofahrer in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Straße ab, stieß frontal mit einer Radfahrerin zusammen und prallte dann gegen das Betonfundament eines Strommastes.

Radfahrerin war auf Radweg neben der Straße unterwegs

Die 65-jährige Frau, die mit ihrem Pedelec auf einem Radweg neben der Straße fuhr, starb noch vor Ort. Die Frau war in Begleitung ihres Ehemannes. Ein Notfallseelsorger betreute ihn. Er wurde laut Polizei nicht verletzt.

Der Fahrer des Unfallwagens und drei weitere Insassen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem zerstörten Autowrack.

Ein 20-jähriger Mitfahrer wurde an der Unfallstelle wiederbelebt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort erlag er in der Nacht zum Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Ursache vermutlich überhöhte Geschwindigkeit

Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer zu schnell unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, wie genau der Unfall passiert ist. Die Landesstraße zwischen Illerrieden und dem Illerkirchberger Ortsteil Oberkirchberg war bis in den späten Samstagabend gesperrt.