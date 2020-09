Bei einem Unfall nahe Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) sind am Samstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Alkoholkonsum und Handynutzung waren laut Polizei im Spiel.

Das Trümmerfeld auf der Landstraße im Kreis Heidenheim. onw-images / Dennis Straub

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 40 Jahre alter Mann am Samstag gegen 17:45 Uhr in Richtung Herbrechtingen, als er in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort stieß er mit einem Auto zusammen, in dem drei Personen saßen: Die 40-jährige Fahrerin sowie ihre Mitinsassen, ein Mann im Alter von 41 Jahren und ein elfjähriges Mädchen, wurden dabei schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Alle wurden in Kliniken gebracht, das Mädchen und der Unfallverursacher mit Rettungshubschraubern. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 40-Jährige alkoholisiert und hat beim Fahren sein Mobiltelefon benutzt.