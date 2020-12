Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht und eine Frau verletzt. Der Fahrer gab Gas, als die Beamten ihn kontrollieren wollten, so der Polizeibericht. Nur wenige Meter später fuhr der Mann über eine Verkehrsinsel und schanzte mit dem Auto über den Gehweg auf einen Spielplatz. Dabei verletzt er eine 25-jährige Fußgängerin. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Direkt nach dem Unfall flüchtete ein Fahrzeuginsasse zu Fuß. Ein 28-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, wurde gefasst und mittlerweile verhört. Unklar ist allerdings, wer das Fluchtfahrzeug gefahren hat.