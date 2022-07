Autofahrer beim Reifenwechsel auf der A8 überfahren

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe Dornstadt-Tomerdingen in der Dunkelheit von einem Lkw überfahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 49-jährige Autofahrer nach einer Reifenpanne auf der Standspur gehalten und war gerade dabei, den linken Hinterreifen zu wechseln, als der Unfall passierte.

Der Mann hatte weder ein Warndreieck aufgestellt, noch trug er eine Warnweste. Ein 35-jähriger Sattelzug-Fahrer sah den Mann auf der rechten Spur zu spät. Der Sattelzug erfasste ihn und schleuderte ihn gegen sein Auto. Der Autofahrer kam schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Autobahn musste zwischen der Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West zeitweise komplett gesperrt werden, es bildete sich ein fünf Kilometer langer Stau.