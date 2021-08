Dornstadt:

Eine 80-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag in Dornstadt im Alb-Donau-Kreis mit ihrem Wagen in ein Bürogebäude gekracht. Dabei durchbrach sie das Mauerwerk und die Fensterfassade eines Besprechungsraumes. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin zuvor in einem Kreisverkehr Gas und Bremse verwechselt. So kam sie mit hoher Geschwindigkeit aus dem Kreisverkehr, schoss über eine Wiese und fuhr in das Gebäude. Die leicht verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.