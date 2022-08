A8 bei Bubesheim nach Unfall zeitweise komplett gesperrt

per Mail teilen

Die Autobahn 8 musste am Dienstagabend nach einem Unfall mit drei Pkw zwischen Günzburg und Leipheim zeitweise komplett gesperrt werden. An der A8 bei Ulm kippte zudem ein Sattelzug um.

Auf der A8 bei Bubesheim (Kreis Günzburg) und an der Auffahrt zur A8 bei Ulm-West haben sich seit Dienstagabend zwei Unfälle ereignet. Am Mittwochvormittag war die A8 in den Unfallbereichen wieder frei.

Tiefkühlfleisch in umgekipptem Sattelzug

Am Mittwochmorgen war ein Sattelzug an der A8-Auffahrt bei Ulm-West umgekippt. Laut Polizei war der 56-jährige Lenker des Sattelzugs zu schnell in die Kurve der Autobahnauffahrt gefahren. Als er bremste, schaukelte sich der Sattelzug auf und kippte um. Der 56-Jährige wurde verletzt, konnte sich aber selbst aus dem eingedrückten Führerhaus befreien.

Der Sattelzug hatte Tiefkühlfleisch an Bord, das auf einen anderen Lastwagen umgeladen werden musste. Bei dem Unfall entstand rund 80.000 Euro Sachschaden, so die Mitteilung.

Das Fleisch aus dem umgekippten Sattelzug musste umgeladen werden. SWR z-media, Ralf Zwiebler

Sperrung der A8 nach Unfall bei Bubesheim

Verletzte und drei Autos mit Totalschaden, das ist die Bilanz nach dem Unfall an der A8 bei Bubesheim. z-Media, Zwiebler

Laut Polizei wollte am Dienstagabend auf der A8 bei Bubesheim (Kreis Günzburg) eine 38-jährige Autofahrerin einen Lkw überholen. Dabei übersah die Frau das Auto eines 23-Jährigen, der sich auf der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Trotz Vollbremsung stießen beide Autos zusammen.

Rund 50.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A8

Die beiden Fahrzeuge schleuderten gegen ein drittes Auto auf der mittleren Spur. Alle drei Wagen landeten schließlich mit Totalschaden auf den Grünstreifen. Der Gesamtschaden beträgt rund 50.000 Euro. Mehrere Insassen wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden, gegen 22 Uhr war sie wieder frei befahrbar.