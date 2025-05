Nach dem Unfall am Bahnhof in Böbingen an der Rems am Donnerstag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Arbeiter befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Sendung am Fr. , 23.5.2025 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm