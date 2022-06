Radfahrer stirbt nach Unfall

per Mail teilen

Bei einem Unfall in Berghülen im Alb-Donau-Kreis ist am Sonntag ein Radfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 72-Jährige eine Straße überqueren, übersah dabei jedoch ein herannahendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Obwohl der Mann einen Helm trug, erlitt er durch den Zusammenprall schwere Kopfverletzungen und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dort starb er kurze Zeit später.