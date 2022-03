A7 nach Unfall dicht

Ein Unfall auf der A7 bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) hat am Montagmittag für einen langen Stau in Fahrtrichtung Ulm gesorgt. Laut Polizei war ein Autofahrer in die Mittelleitplanke gekracht und anschließend auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren. Ein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Die A7 musste wegen der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden rund eine Stunde gesperrt werden.