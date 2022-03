Bahnunfall in Neu-Ulm Gerlenhofen: Getöteter Radfahrer identifiziert

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen hat die Polizei das Opfer identifiziert. Es handele sich um einen 58-jährigen Mann.

Der am Sonntag tödlich Verunglückte kommt aus dem Landkreis Neu-Ulm, so die Polizei. Er konnte aufgrund eines Zeugenaufrufs ermittelt werden. Die Angehörigen wurden inzwischen über den tragischen Unfall informiert.

Der Mann, der offenbar trotz blinkendem Rotlicht den Bahnübergang mit seinem Fahrrad überquerte, trug bei dem Unglück keine Papiere bei sich. So war zunächst unklar, um wen es sich handelt. Die weiteren, abschließenden Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch an, hieß es am späten Montagabend.

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Regionalzug im Neu-Ulmer Ortsteil Gerlenhofen ums Leben gekommen. Thomas Heckmann

Tragisches Unglück am Bahnübergang

Obwohl der Lokführer eines Regionalzugs sofort eine Notbremsung einleitete, stießen Zug und Radfahrer frontal zusammen. Das Fahrrad wurde auf einen Feldweg geschleudert. Der Zug kam erst mehrere hundert Meter weiter zum Stillstand.

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem schweren Unglück am Bahnübergang im Neu-Ulmer Ortsteil Gerlenhofen gerufen. dpa Bildfunk Friso Gentsch

Bereits im Oktober tödlicher Unfall

Am selben Bahnübergang war im Oktober vergangenen Jahres eine 90 Jahre alte Frau ebenfalls tödlich verunglückt. Die Freien Wähler beantragten daraufhin die Schließung des Übergangs an der Sankt-Wolfgang-Straße, der Planungsausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats lehnte das jedoch ab. Anwohner und Landwirte würden den Übergang dringend benötigen, hieß es damals.