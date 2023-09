Am Freitagnachmittag ist ein Radfahrer am Bahnübergang in Neu-Ulm-Gerlenhofen bei einem Zusammenstoß mit einem Zug verletzt worden. Nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Freitag gegen 17:10 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang in Neu-Ulm-Gerlenhofen von einem Zug erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, habe der Zug das Hinterrad gestreift und damit den Radfahrer zum Sturz gebracht. Der Radfahrer sei auf dem Radweg von Senden in Richtung Gerlenhofen unterwegs gewesen. Der Weg verläuft parallel zu den Bahnschienen. Trotz Rotlichts habe er versucht, die Bahngleise noch vor dem herannahenden Zug zu überqueren, so die Polizei. Warum, sei unklar. Eine Vollbremsung und ein Warnton konnten den Zusammenstoß nicht verhindern. Bahnstrecke nach Unfall für Stunden gesperrt Der 18-Jährige sei auf die Straße geschleudert und verletzt worden. Er habe aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, hieß es. Im Zug waren etwa 200 Fahrgäste. Die Zugstrecke ist für die Unfallaufnahme zwischen Senden und Neu-Ulm am frühen Freitagabend noch gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Neu-Ulm Umbau erst 2025 Bahnübergang in Gerlenhofen soll geschlossen werden Drei Menschen sind an einem unbeschrankten Bahnübergang in Neu-Ulm schon gestorben. Und seitdem die Züge dort Warntöne abgeben, protestieren Anwohner. Deswegen soll der Übergang geschlossen werden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Viele Diskussionen um Bahnübergang in Gerlenhofen Der Unfall passierte an dem Bahnübergang, über den seit langem wegen zum Teil tödlicher Unfälle diskutiert wird. Zuletzt wurde entschieden, den Übergang zu schließen.