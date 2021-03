per Mail teilen

In der Nähe von Nördlingen (Kreis Donau-Ries) sind bei einem Zusammenstoß am Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 23-Jähriger auf der B29 bei Wallerstein beim Abbiegen das Auto einer Frau übersehen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden.