Kilometerlanger Stau wegen Unfalls auf B10 bei Neu-Ulm

Nach einem schweren Unfall auf der B10 am Brandstätter See bei Neu-Ulm hat sich der Verkehr kilometerweit bis auf die A7 zurückgestaut. Laut Polizei wurden drei Menschen verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei Schwaben/Südwest war ein Autofahrer frontal in einen Lieferwagen geprallt. Drei Fahrzeuge seien in den Unfall verwickelt gewesen. Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Insgesamt mussten drei Menschen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Menschen verletzt. Ralf Zwiebler

Autobahnabfahrt gesperrt

Am Dienstagmorgen war die B10 beim Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen in beide Richtungen gesperrt. Auch die Autobahnabfahrt Nersingen aus Richtung Norden war nicht befahrbar. Der Verkehr hatte sich bis auf die A7 zeitweise kilometerlang zurückgestaut.