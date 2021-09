per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 in Höhe Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) ist am Montagabend der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonabgrenzung gefahren. Das Fahrzeug wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem Transporter zusammen. Die Autobahn war nach dem Unfall in Richtung München voll gesperrt.