Sechs Verletzte nach Unfall auf der B28 bei Blaubeuren

Bei einem Unfall auf der B28 kurz vor Blaubeuren-Gerhausen (Alb-Donau-Kreis) sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer in den Gegenverkehr.

Der Unfall geschah laut Polizei gegen 17:50 Uhr auf der B28 zwischen Blaustein und Blaubeuren. Sechs Menschen wurden beim Zusammenstoß von zwei Autos verletzt. Ein 39-jähriger Autofahrer war laut Zeugenaussagen auf seiner Fahrt Richtung Blaubeuren immer wieder nach links auf die Gegenspur geraten. Kurz vor dem Blaubeurer Ortsteil Gerhausen geriet er wieder auf die linke Seite. Ein entgegenkommender, 30 Jahre alter Autofahrer versuchte noch auszuweichen. Er streifte dabei sogar die Leitplanke. Den Zusammenstoß konnte er jedoch nicht verhindern.

Bei dem Unfall auf der B28 bei Blaubeuren-Gerhausen (Alb-Donau-Kreis) wurden am Samstagabend sechs Menschen verletzt. z-media / Ralf Zwiebler

Alles Insassen der Autos wurden beim Unfall verletzt

Im Auto des Unfallverursachers wurden er selbst, eine 33-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter von ein, sieben und dreizehn Jahren verletzt. Im anderen Wagen der Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Fahrer kann sich nicht an Unfallursache erinnern

Der 39-jährige Unfallverursacher gab der Polizei gegenüber an, dass er sich nicht an den Unfallhergang erinnern könne, also auch nicht, warum er auf die linke Spur geriet. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße komplett gesperrt. Der Sachschaden des Unfalls beträgt rund 30.000 Euro.