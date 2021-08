per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Drei Fahrzeuge waren nach Mitteilung der Polizei an dem Auffahrunfall beteiligt. Die Autobahn Richtung München war eine Stunde voll gesperrt.