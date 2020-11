per Mail teilen

Nach einem Unfall bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) war die A8 am Dienstagabend sechs Stunden lang in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Zwei Menschen erlitten bei dem Unfall teils lebensgefährliche Verletzungen.

Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Laut Polizei hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer einen Stau zu spät bemerkt, war auf ein Auto aufgefahren und hat es auf einen Kleinlaster geschoben. Der Kleintransporter wiederum prallte gegen einen Muldenkipper. Bei dem Zusammenstoß wurden der 25-jährige Autofahrer lebensgefährlich und der 36-jährige Fahrer des Kleintransporters schwer verletzt. Die beiden anderen Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon. Wegen der Unfallaufnahme war die Autobahn sechs Stunden lang in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Die A8 war nach dem Unfall sechs Stunden lang gesperrt. Ralf Zwiebler / z-media

Schwerer Unfall auch im Kreis Günzburg

Bei einem Unfall bei Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 52-jähriger Traktorfahrer mit einem Gülleanhänger nach links auf einen Feldweg abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Ein 60-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Gülleanhänger auf. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle. Dessen 61-jährige Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt.