Die Polizei ermittelt nach dem Unfall am Dienstag auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) gegen mehrere Verkehrsteilnehmer, die keine Rettungsgasse gebildet hatten.

Vor allem Lastwagen mit Aufliegern versperrten nach dem Unfall an vielen Stellen die Rettungsgasse auf der A8 bei Merklingen. Thomas Heckmann

Vor allem Lastwagen mit Aufliegern versperrten an vielen Stellen die Rettungsgasse. Polizeiwagen mussten den Abschleppfahrzeugen vorausfahren, die Beamten stiegen immer wieder aus und dirigierten per Handzeichen einzelne Lastwagenfahrer und erklärten ihnen, wie sie die Rettungsgasse bilden müssen. Weil die Unfallfahrzeuge die Autobahn versperrten und die Bergung nicht vorankam, wuchs der Stau auf rund 15 Kilometer an. Bei den Ermittlungen standen jetzt allerdings Motorradfahrer im Fokus der Polizei: Drei von ihnen nutzten die Rettungsgasse, um selbst schneller durch den Stau zu kommen. Außerdem parkte ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen, ohne eine Rettungsgasse zu bilden. Ihnen drohen nun laut Polizei Geldbußen von bis zu 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Zu dem Unfall kam es, als ein Autofahrer auf die rechte Fahrspur wechselte und bremste. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges erkannte das zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Das Auto wurde zurück auf die Mittelspur geschoben und rammte dort einen Kleintransporter. Der Autofahrer und der Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt.