Tödlicher Unfall auf A8 - Frontal-Zusammenstoß mit Falschfahrer

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) ist am frühen Samstagmorgen ein mutmaßlicher Falschfahrer tödlich verletzt worden. Die Autobahn ist derzeit zwischen Mühlhausen und Merklingen in Fahrtrichtung München gesperrt. Das Auto des Falschfahrers sei frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt, teilte das Polizeipräsidium Ulm dem SWR mit. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei dabei ums Leben gekommen. Zwei Personen im entgegenkommenden Auto erlitten schwere Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienste und THW seien an der Unfallstelle im Einsatz, sagte der Polizeisprecher. Die Sperrung der Autobahn in Richtung München werde noch längere Zeit andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet.