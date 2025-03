per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt ist ein Autofahrer auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Wagen verklemmte sich so am Heck des Lkw, dass er 150 Meter mitscheifte.

Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) ist ein 30-jähriger Autofahrer auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, war der Autofahrer Dienstagabend auf der rechten Spur unterwegs, als ein Lkw-Fahrer von einem Parkplatz auf die Autobahn auffuhr.

Lkw-Fahrer lenkte den Lastwagen auf den Standstreifen

Der 30-Jährige fuhr mit einer solchen Wucht auf den Lastwagen auf, dass er mit der kompletten Front unter den Anhänger geriet und sich dort verkantete. Der 32-jährigen Lkw-Fahrer schleifte das Auto noch 150 mit, bevor er das Gefährt auf dem Standstreifen stoppen konnte.

Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber gebracht

Ersthelfer kümmerten sich um den verunglückten Autofahrer, ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an den Unfallort auf der A8. Schließlich konnte der Mann befreit und schwerverletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn 8 war in Fahrtrichtung Stuttgart für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.