Fünf Schwerverletzte bei Aquaplaning-Unfall auf A8

Bei einem Unfall auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in der Nacht auf Sonntag wurden fünf Personen schwer verletzt. Ein 58-Jähriger Autofahrer kam in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Er prallte gegen einen auf dem rechten Fahrsteifen fahrenden Lastwagen. Das Auto verkeilte sich im Auflieger des Lkw und wurde mitgeschleift. Der Fahrer des Pkw sowie vier weitere Insassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Die Feuerwehr Merklingen sowie die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle vertreten. Die A8 war bis kurz vor Mitternacht teilweise gesperrt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.