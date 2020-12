Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der A7 bei Giengen verletzt worden. Der Anhänger am Auto kippte um, in dem Anhänger waren Kälber untergebracht.

Der Rettungshubschrauber lanndete auf der Az nach dem Unfall Höhe Lonetal Markus Brandhuber Der Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar. Ein Auto mit Anhänger, das von Langenau (Alb-Donau-Kreis) in Richtung Giengen (Kreis Heidenheim) unterwegs war, kippte um. Die Autobahn 7 war im Unfallbereich am Freitagnachmittag etwa anderthalb Stunden gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Tiertransporter nimmt Kälber auf Der Rettungshubschrauber landete auf der Lonetalbrücke nahe Herbrechtingen-Hausen (Kreis Heidenheim).Als der Unfall geschah, war laut Polizei zufällig auch ein Tiertransporter in der Nähe. Er habe die verletzten Kälber aufgeladen, heißt es. Die Autobahn ist inzwischen wieder frei, der Stau löst sich langsam auf.