Auf der A7 hat es bei Aalen-Waldhausen im Ostalbkreis am Mittwoch einen tödlichen Unfall gegeben. Laut Polizei ist ein 80-jähriger Autofahrer dabei ums Leben gekommen.

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der A7 bei Aalen-Waldhausen tödlich verletzt worden. Seine Beifahrerin wurde laut Polizei schwer verletzt.

Der Unfall passierte demnach, als der Autofahrer die Fahrspur wechselte. Er habe zunächst links überholt, habe dann die Fahrbahn gewechselt und sei vermutlich ungebremst auf einen Lastwagen vor ihm aufgefahren.

Lkw-Fahrer bemerkt Aufprall des Autos zunächst nicht

Der Lkw-Fahrer habe die Kollision zunächst jedoch gar nicht bemerkt und sei noch einige hundert Meter weitergefahren. Dabei sei der Wagen des 80-Jährigen, der sich unter dem Lkw verkeilt hatte, mitgezogen worden. Die A7 war in Höhe Aalen-Waldhausen in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Unfallstelle war am späten Mittwochvormittag geräumt.