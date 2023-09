per Mail teilen

Auf der A7 bei Aalen ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer erlitt schwere Verletzungen. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Aalen (Ostalbkreis) ist am Dienstag gegen 4:40 Uhr ein 37-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer des Autos fuhr in das Heck eines fahrenden Sattelzugs auf der rechten Spur. Er selbst wurde schwer verletzt.

Ursache nach Unfall auf A7 bei Aalen noch unklar

Der Fahrer des Sattelzugs blieb dagegen unverletzt. Die Polizei Heidenheim ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die A7 war nach dem Unfall in Richtung Ulm etwa drei Stunden lang gesperrt. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, am Sattelzug auf 20.000 Euro.

Vor rund drei Wochen hatte es an fast derselben Stelle auch einen tödlichen Unfall mit ähnlichem Hergang gegeben.