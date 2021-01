per Mail teilen

Auf schneeglatten Fahrbahnen hat es am Sonntag und Montag viele Unfälle in der Region gegeben. Busse blieben stecken und auch Fußgänger kamen zu Fall. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Am Montagmorgen geriet eine Autofahrerin bei Abtsgmünd-Obergröningen auf der Bundesstraße 19 (Ostalbkreis) auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Bus. Die Feuerwehr befreite die in ihrem Wagen eingeklemmte Frau.

Schneeräumfahrzeug rutscht in Graben

Bei Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis kam am Montagmorgen ein Schneeräumfahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der 21-jährigen Fahrerin war laut Polizei an einer Engstelle ein Lkw entgegengekommen. Beim Versuch auszuweichen, geriet sie mit dem Fahrzeug auf den unbefestigten Straßenrand und rutschte die Böschung hinunter. Die 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Fußgänger stürzt auf noch nicht geräumten Gehweg

In Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) stürzte ein Fußgänger gegen 5.45 Uhr auf dem noch nicht geräumten Gehweg. Der 52-Jährige kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird demnach auch ein möglicher Verstoß gegen Räum- und Streupflichten.

Polizeidirektion Ulm meldet 24 winterbedingte Unfälle

Das Polizeipräsidium Ulm meldete insgesamt 24 Unfälle in der Region, die auf glatte Straßen zurückzuführen waren. Größtenteils verliefen die Unfälle glimpflich und in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Gerade im Bereich von Steigungen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, bis die Räumfahrzeuge durchgefahren waren. Dies galt auch für das Ulmer Stadtgebiet: An steilen Streckenabschnitten mussten Busse vereinzelt passen. Mittlerweile gebe es jedoch keine Probleme mehr, so ein Sprecher der Stadtwerke.

Auf schneeglatter Straße verlor ein Autofahrer am Sonntagabend zwischen Erbach-Ersingen und Ulm-Gögglingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. z-media, Ralf Zwiebler

Kontrolle verloren und gegen Baum geprallt

Bereits am Sonntagabend kam es zu witterungsbedingten Unfällen: Ein 22-Jähriger hatte laut Polizei zwischen Erbach-Ersingen im Alb-Donau-Kreis und Ulm-Gögglingen auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte befreiten ihn aus seinem Auto. Der Mann wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser.

In Steinheim im Kreis Heidenheim kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihren Wagen und wurde leicht verletzt.