Aquaplaning: Sportwagenfahrer auf der A8 bei Ulm schwer verletzt

Starkregen und nicht angepasste Geschwindigkeit - das hat zu folgenschweren Unfällen auf der A8 bei Ulm und auf der A7 zwischen Neu-Ulm und Memmingen geführt.

Der Fahrer eines Ferrari war am Montag gegen vier Uhr morgens auf der Autobahn 8 in Richtung München unterwegs. Nach Polizeiangaben fuhr er viel zu schnell auf der regennassen Fahrbahn. Er verlor die Kontrolle, sein Wagen schleuderte in die Mittelleitplanke und quer über die Fahrbahn auch noch in die rechte Leitplanke. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt. Wegen der umherliegenden Trümmerteile passierte in der Folge noch ein Auffahrunfall. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 265.000 Euro.

Auf der A7 zwischen Neu-Ulm und Memmingen passierten am Sonntagabend mehrere Unfälle aufgrund von Aquaplaning (Sujetbild). IMAGO Imago

Aquaplaning-Unfälle auf der A7

Am Sonntagabend waren bereits auf der A7 zwischen Illertissen (Kreis Neu-Ulm) und Buxheim (Kreis Unterallgäu) mehrere Autos in die Schutzplanken geschleudert. Ursache war laut Polizei auch hier zu schnelles Fahren auf regennasser Fahrbahn. Dabei verloren die Autos wegen Aquaplaning die Bodenhaftung. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei diesen Unfällen niemand.

Auch bei einem weiteren Aquaplaning-Unfall am Sonntagnachmittag in Senden (Kreis Neu-Ulm) blieb es bei Sachschaden. Ein 55-Jähriger schleuderte auf der B28 mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke. Dabei landeten Fahrzeugteile auf der Windschutzscheibe eines weiteren Autos.