Drei Menschen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Ulm und Erbach (Alb-Donau-Kreis) verletzt worden. In Ulm war der Wagen einer 76-Jährigen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto einer 79-Jährigen frontal zusammengestoßen. Außerdem kam der Verursacher eines Unfalls in Erbach nach einem misslungenen Überholmanöver ins Krankenhaus. Er war mit seinem Auto gegen ein Fahrzeug geprallt, dass vor ihm links abbog.