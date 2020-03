Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm hat es 2019 weniger schwere Unfälle gegeben als im Jahr davor. Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, ist die Verkehrssicherheit in der Region auf einem hohen Niveau. Rund 2.900 Verkehrsunfälle mit Verletzten gab es in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und in der Stadt Ulm. Das entspricht einem Rückgang um knapp fünf Prozent.