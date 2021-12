Etliche Unfälle wegen Schnee und Eis in der Region

Wegen der starken Schneefälle hat es am Mittwoch auf den Straßen in der Region häufig gekracht. Das Polizeipräsidium Ulm zählte am Mittag bereits mehr als 25 Unfälle.

In der Region gab es viele Auffahrunfälle: Wie hier in Blaustein im Alb-Donau-Kreis z-media/Ralf Zwiebler In Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) prallten laut Polizei am Mittwochmorgen auf schneeglatter Fahrbahn zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die beiden Fahrer verletzten sich dabei schwer und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den anderen Unfällen in der Region blieb es meist bei leichten Verletzungen und Blechschäden. In Hochdorf(Kreis Dillingen) kam eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und rutschte in eine Böschung. Eine weitere Autofahrerin landete mit ihrem Wagen im Acker. Auf den Straßen im Ostalbkreis ist die Lage laut einem Sprecher der Polizei Aalen, bei derzeit leichtem Regen, weiterhin eher ruhig. Draußen ist es richtig ungemütlich! Schnee, Regen, Kälte, glatte Straßen!❄️ Passt deshalb bitte Eure Fahrweise/Geschwindigkeit an die Straßen- und Witterungsverhältnisse an &befreit Euer #Fahrzeug vor Fahrtantritt komplett von #Schnee und Eis❗️ Kommt alle sicher an Euer Ziel❗️ https://t.co/FtsnlvaqFU