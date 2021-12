Mehr als 50 Unfälle wegen Schneeglätte in der Region

Immer wieder kracht es auf den schneeglatten Straßen in der Region. Bei mehr als 50 Unfällen in Ulm und Biberach wurden am Dienstag mehrere Menschen verletzt.

Der Fahrer dieses Transporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Thomas Heckmann

Auf der A8 vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen war am Dienstagmittag ein Fahrer eines Kleintransporters gegen das Heck eines Sattelzugs geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber nach Ulm geflogen werden. Nach dem Unfall hatte sich zunächst ein kilometerlanger Stau gebildet. Die A8 ist laut Polizei aber wieder frei.

Ein Schulbus war bei einem Unfall in Biberach umgekippt - ein Kinder wurde verletzt. Ralf Zwiebler

Schulbus kippt um: Mehrere Kinder verletzt

In Biberach war am Mittag laut Polizei ein Schulbus von der Straße abgekommen und umgekippt. 15 Kinder wurden verletzt. Wegen der anfangs unklaren Lage seien zwei Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, sagte der Polizeisprecher. Die Unfallaufnahme dauere an, die Kreisstraße 7505 sei aktuell deshalb gesperrt.

In der Region kam es zu dutzenden Unfälle: In Steinheim hatte sich etwa ein Fahrschulauto auf der schneeglatten Fahrbahn überschlagen. onw-images | Dennis Straub

In Steinheim im Kreis Heidenheim ist ein Fahrschulauto auf einer Gefällstrecke gegen die Böschung geprallt und kippte auf der Straße um. Die Insassen überstanden den Unfall unverletzt.

Viele Unfälle bereits am Vormittag

Bereits am Vormittag hatte der Schnee für Behinderungen gesorgt. In vielen Fällen seien die Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Auf der B10 / Höhe Westerstetten im Alb-Donau-Kreis hingen etwa mehrere Lastwagen an der Steigung und blockierten die Fahrbahn. Auch im Ostalbkreis kam es zu Unfällen wegen Schneematsch oder Schneeglätte. So wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen zwischen Schwäbisch Gmünd Lindach und Leinzell zwei Menschen verletzt. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gerutscht.