Schwere Unfälle in der Region: Auto prallt gegen Bus, Fahrzeuge brennen auf der A7

Am Montag hat es zwei schwere Unfälle in der Region gegeben: Auf der A7 fingen bei Niederstotzingen zwei Fahrzeuge Feuer, in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) prallte ein Auto gegen einen Bus.

Auf der A7 sind am frühen Morgen bei einem Unfall zwischen Niederstotzingen und Langenau ein Lastwagen und ein Auto zusammenstoßen und in Brand geraten. Markus Brandhuber Auf der A7 zwischen Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) und Langenau (Alb-Donau-Kreis) war nach Informationen der Polizei ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge fingen Feuer. Die Polizei sperrte die A7 Richtung Kempten, das Technische Hilfswerk leitete den Verkehr um. Schwerer Unfall auf der A7 bei Niederstotzingen Zwei Insassen des Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Bislang deute nichts darauf hin, dass die Wetterlage Ursache für den Unfall war. Die Autobahn 7 musste für Stunden voll gesperrt werden. Bei einem Unfall wegen Schneeglätte bei Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) sind ein Auto und ein Bus zusammengestoßen. Mario Obeser Tödlicher Unfall bei Schneeglätte bei Weißenhorn In der Nähe von Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) war eine Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Die 19-Jährige kam bei dem Zusammenstoß am Montagmorgen ums Leben. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Bus war bis auf den Fahrer leer. Weitere Unfälle gab es laut Polizei auf der A7 auf Höhe Witzighausen (Kreis Neu-Ulm) und auf der B28 bei Neu-Ulm.