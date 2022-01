Unfälle auf schneeglatten Straßen

Durch zu schnelles Fahren auf schneeglatten Straßen sind in der Region in der Nacht auf Sonntag etliche Unfälle passiert. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer schleuderte am frühen Sonntagmorgen in Heidenheim beim Beschleunigen auf schneeglatter Straße. Sein Wagen prallte gegen geparkte Fahrzeuge und schob drei ineinander. Der 20-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. In Lauingen durchbrach ein schleuderndes Auto einen Firmenzaun. Der 23-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Glück hatte eine Fahranfängerin in Nördlingen, die sich mit ihrem Wagen überschlug. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Auf der A8 schleuderte der Wagen eines 44-Jährigen bei Leipheim in die Außenschutzplanke. Die Insassen blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei 30.000 Euro.