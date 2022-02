A7 nach Unfällen mit neun Fahrzeugen stundenlang gesperrt

per Mail teilen

Die A7 war am Samstag nach Unfällen bei Berkheim (Kreis Biberach) mit insgesamt neun Fahrzeugen in Fahrtrichtung Norden dreieinhalb Stunden lang gesperrt. Nach Polizeiangaben kam es am späten Vormittag bei dichtem Verkehr zu mehreren Auffahrunfällen. Zunächst erkannte ein Autofahrer ein Stauende zu spät und fuhr auf. Allein bei diesem Unfall wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Zwei nachfolgende Pkw konnten noch rechtzeitig bremsen und ausweichen. Der Fahrer eines SUV erkannte die Gefahrensituation jedoch zu spät und schob zwei Autos aufeinander. Laut Polizei wurde bei der Unfallserie nur eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe und herumliegender Fahrzeugteile musste die Autobahn gereinigt werden.