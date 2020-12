In Ulm hat ein 27-Jähriger einem anderen Mann unerlaubt die Haare geschnitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatten sich insgesamt drei Männer aus drei verschiedenen Haushalten in einem Dachgeschoss getroffen. In dem Raum fanden die Beamten nach Zeugenhinweisen einen Friseurstuhl und professionelle Friseurutensilien. Den Männern wird ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorgeworfen.