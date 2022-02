In der Regionalliga Südwest sind die Fußballer des SSV Ulm 1846 mit einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet. Beim FC Rot-Weiß Koblenz hieß es am Samstag 1:1. Der SSV steht damit derzeit an Platz drei der Tabelle. Kommenden Samstag empfangen die Ulmer die TSG Hoffenheim II.