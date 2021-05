per Mail teilen

In Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) ist am Dienstagnachmittag ein unbewohntes Wohnhaus auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geraten. Zeugen bemerkten das Feuer und riefen die Einsatzkräfte. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.