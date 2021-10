per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in Senden im Kreis Neu-Ulm mit einem Bagger eine Baustelle verwüstet. Gegen Mitternacht waren bei der Polizei mehrere Anrufe eingegangen, dass ein Bagger auf einer Baustelle unterwegs sei. Als die Polizei vor Ort war, stand der Bagger noch da, der Täter war aber schon weg. Er richtete einen Schaden von mehr als 10.000 Euro an.