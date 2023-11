Goldketten gehören bei den Konzerten der Rapper Polo G, NLE Choppa und Co. zur Grundausstattung. Unbekannte haben das in Neu-Ulm ausgenutzt und drei Besuchern den Schmuck vom Hals gerissen.

Ungewöhnlicher Diebstahl in Neu-Ulm: Ein oder mehrere Unbekannte haben laut Polizei mindestens drei Besuchern eines Konzerts der Rapper Polo G und NLE Choppa die Goldketten vom Hals gerissen und gestohlen.

Diebstähle bei "Whoop in Concert" in der Neu-Ulmer ratiopharm arena

Ein kurzer, starker Ruck und weg war die Kette - so habe es eines der Opfer am Samstagabend bei der Veranstaltung "Whoop in Concert" in der Neu-Ulmer ratiopharm arena erlebt. Ein anderer Besucher sagte der Polizei, er habe direkt vor der Bühne gestanden, als ihm jemand die Kette vom Hals riss.

Goldketten der schwereren Sorte gehören bei den Konzerten der Rapper Polo G (Bild), NLE Choppa und Co. zur Grundausstattung. (Archivbild) IMAGO IMAGO / Gonzales Photo

Besonders heftig traf es einen Mann, dem ein Unbekannter nach dem Diebstahl der Kette mit der Faust ins Gesicht schlug. Er sei daraufhin zu Boden gegangen.

Die gestohlenen Goldketten haben laut Polizei einen geschätzten Wert von 2.500 Euro.