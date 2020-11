per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in Ulm auf eine Katze geschossen und das Tier schwer verletzt. Ihre Besitzer fanden das an einem Hinterlauf schwer verletzte Tier am Donnerstagabend. Ein Tierarzt bestätigte, dass die Wunde von einem Schuss stammt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen den Tierschutz.