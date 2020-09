In Burgau (Kreis Günzburg) ist in der Nacht auf Montag ein 19-jähriger Mann von einem Unbekannten überfallen worden. Laut Polizei wurde er mit einem Messer am Bein verletzt. Der junge Mann konnte zu Fuß flüchten und ging nach dem Überfall direkt zur Polizei in Burgau. Dort gab er an, dass ihn ein Unbekannter mit einem Messer bedrohte und sein Handy sowie Bargeld haben wollte. Bei einem Gerangel sei er verletzt worden. Wertgegenstände oder Bargeld erbeutete der Täter nicht.