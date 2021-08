Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen in zwei Ladengeschäften in der Ulmer Innenstadt ein Messer gezogen. Laut Polizei forderte er in einem Fall Ware, allerdings ohne Erfolg. Der Unbekannte floh auf einem Fahrrad, die Polizei fahndet nach ihm. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er noch in Begleitung eines weiteren Mannes.