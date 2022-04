Vermeintlicher Arnold Schwarzenegger bringt Frau um 6.000 Euro

Ein Unbekannter hat sich gegenüber einer Frau aus dem Ostalbkreis als Arnold Schwarzenegger ausgegeben und mit dieser Masche fast 6.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 65-Jährige seit rund zehn Monaten per Internet Kontakt zu dem Mann. Er behauptete, der ehemalige Gouverneur von Kalifornien zu sein und sich mit der Frau persönlich treffen zu wollen. Dafür verlangte er allerdings die Codes von Gutscheinkarten. Die Frau durchschaute den Mann erst, als er behauptete, statt in Stuttgart in Bayern gelandet zu sein. Er gab an, dass ihn Unbekannte festhalten würden und ein Lösegeld von 5.000 Euro forderten. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige.