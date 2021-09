Unbekannter überfällt zwei Frauen

Ein Unbekannter hat am Samstag zwei Frauen in Ulm bedrängt und bestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, nahm er einer Frau im Parkhaus Deutschhaus Geld ab, nachdem er ihr den Weg zu ihrem Auto versperrt hatte. Kurz darauf soll er eine zweite Frau in der Unterführung in der Neuen Straße gegen die Wand gedrückt und ihr ebenfalls Geld sowie ein Handy abgenommen haben. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es in beiden Fällen derselbe Täter gewesen sein könnte. Er soll schwarz sein, gekräuseltes Haar haben und eine Daunenjacke getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen.