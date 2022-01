Unbekannte haben am Kulturforum in Schechingen im Ostalbkreis gezündelt. Nach einem Bericht der "Remszeitung" haben sie versucht, eine Tür in Brand zu stecken. Ob ein Zusammenhang zu den Vandalen besteht, die Anfang Dezember den Weihnachtsbaum in Schechingen beschädigt haben, ist nicht bekannt.