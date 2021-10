per Mail teilen

Unbekannte haben einen Spielplatz in Neu-Ulm verwüstet. Die Polizei sperrte am Samstag das Gelände im Stadtteil Offenhausen. Auf dem Spielplatz waren in der Nacht Scherben von mehreren zerbrochenen Glasflaschen verteilt worden, auch im Sand. Außerdem lagen angezündete Prospekte verstreut auf dem Platz. Ein Anwohner hatte die Verwüstung gemeldet und teilweise auch schon aufgeräumt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Neu-Ulmer Polizei zu melden.