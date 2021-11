Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

per Mail teilen

Unbekannte haben am Sonntagabend auf dem Gelände eines Tagungszentrums in Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Nach Mitteilung der Polizei waren die Unbekannten mit einem elektrischen Gartenfahrzeug durch das verschlossene Tor eines Gewächshauses auf das Gelände gefahren. In der Nachbarschaft rissen sie die Kennzeichen von zwei Autos ab und zerstachen die Reifen. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine größere Gruppe. Viele seien vermummt gewesen.