per Mail teilen

Die Polizei ermittelt in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wegen Zerstörungen am Berufsschulzentrum. Unbekannte haben dort unter anderem 13 Scheiben zerschlagen.

Viel Zerstörung und ein hoher Sachschaden: Die Polizei sucht Unbekannte, die in Schwäbisch Gmünd-Bettringen am Berufsschulzentrum randaliert haben. Die Täter oder Täterinnen waren am Wochenende auf das Schulgebäude geklettert.

Glas, Blitzableiter und Photovoltaikanlage beschädigt

In dem Berufsschulzentrum ist einiges zu Bruch gegangen. Die Oberlichter sind zerstört worden und Fenster mit Sicherheitsglas - insgesamt sind mindestens 13 Scheiben kaputt, berichten die Ermittler. Die Unbekannten haben außerdem viele Blitzableiter beschädigt und auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten über eine Art Trafo-Häuschen am Gebäude auf das Dach der Schule geklettert sind. Dann müssen sie mit Gegenständen zugeschlagen haben. Passiert ist das Ganze zwischen vergangenem Freitag und Montag. Die Polizei schätzt den Schaden auf 55.000 Euro. Sie hofft jetzt auf Hinweise.