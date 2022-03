Diebe haben auf einem Rastplatz auf der A8 im Alb-Donau-Kreis mehr als 600 Staubsauger-Roboter im Wert von rund 300.000 Euro aus einem Lkw-Anhänger gestohlen. Der Laster hatte von Freitagmittag bis Samstagmittag am Rastplatz Aichen an der A8 Ulm-Stuttgart bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis gestanden. Wie die Polizei mitteilte, schlitzten in dieser Zeit Unbekannte die Plane des Sattelzug-Aufliegers an zwei Stellen auf, ohne dass es der 50-jährige Lkw-Fahrer merkte.