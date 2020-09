per Mail teilen

Unbekannte haben einem Geschäftsmann im Ries damit gedroht, eine Bombe in seinem Geschäft detonieren zu lassen. Nach Angaben der Polizei wurde ihm das per E-Mail angekündigt, falls er nicht eine fünfstellige Summe in sogenannte Bitcoins, eine im Internet gehandelte Währung, investiere. Die Nördlinger Polizei ermittelt.